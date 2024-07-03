Golden State Warriors'ın, Terry Stotts ve Jerry Stackhouse'u koç kadrosuna kattığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Warriors'ın Stotts ve Stackhouse'u getirerek koçluk kadrosuna önemli eklemelerde bulunduğunu aktardı.



Portland Trail Blazers'taki dokuz yıllık başarılı görev süresiyle tanınan Stotts, takımın birden fazla kez playofflara yükselmesini sağlamış, geçtiğimiz yaz ise Milwaukee Bucks'a başantrenör Adrian Griffin'in yardımcı koçu olarak katılmış fakat sezon başlamadan istifa etmişti.



G League ve Southeastern Conference'da kapsamlı koçluk deneyimine sahip eski bir NBA oyuncusu olan Stackhouse ise, emekliliğinden bu yana genç yetenekleri geliştirme ve etkili savunma planları uygulama konusunda itibar kazanmış ve en son 2019-24 arasında Vanderbilt Üniversitesi'nde koçluk yapmıştı.





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