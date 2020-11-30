Gökhan Gönül: 'Sadece bir maç kaybettik'

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 kaybetmesiyle beraber, 15 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından taraftarlarına mesaj gönderdi.
35 yaşındaki sağ bek oyuncusu, kaybettikleri maç sonrası hedefleri üzerine açıklama yaptı.
Gökhan Gönül sosyal medya paylaşımında; "İyi değildik ancak sadece bir maçı kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik,kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonlukdan olduk, ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler... Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.
35 yaşındaki sağ bek oyuncusu, kaybettikleri maç sonrası hedefleri üzerine açıklama yaptı.
Gökhan Gönül sosyal medya paylaşımında; "İyi değildik ancak sadece bir maçı kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik,kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonlukdan olduk, ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler... Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.