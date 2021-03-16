Giuliano: 'Uzatmadaki gol bizi demoralize etti'

Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Giuliano, ağları sarstığı ve 3-2 yenilerek elendikleri Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.



Maçı yorumlayan Giuliano, "Ligde gidişimizi telafi anlamında önemliydi. Finale çıkmak için sahadaydık. Takım olarak lig de iyi geçmiyor, kendimizi affettirmek için oynadık ama maçın sonunda üzgünüz. İlk yarıda üstün olan Beşiktaş'tı, topun arkasından koştuk. Bir faul, bir orta sonrasında Beşiktaş 2-0 öne geçti. 2. yarıda başka bir Başakşehir vardı, takım halinde karakter ve mücadele gösterdik. Topa sahip olan, baskılı bir Başakşehir vardı, golleri bulduk. Uzatmada maalesef bir kontrada Beşiktaş'ın golüne engel olamadık. Gol bizi gerçekten demoralize etti. Kupadan elendik, yola ligde devam edeceğiz" dedi.



Ligdeki kötü durumun nedeni sorulan Sambacı, "Takım halinde, son şampiyon olarak istediğimiz gibi geçmiyor sezon. Birçok aksilik meydana geldi. Ritmimizi ve sistemi bir türlü oturtamadık. Bugün bizim için bir fırsattı, telafi fırsatıydı. Kupada finale çıkabilirdik ancak toparlanmamıza rağmen sonuç alamadık. Ancak oyunun geneline baktığımızda çok daha iyi duruma geldik. Ligde istediğimiz sonuçları almaya başlayacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



