Giresunspor'da hedef 3 puan

Süper Lig'in 18. haftasında salı günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak GZT Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun, rakipleri önünde kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti.



Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda elde ettikleri başarılı sonuçlarla iyi bir grafik yakaladıklarına işaret etti.



Kötü günleri geride bıraktıklarını aktaran Olgun, GZT Giresunspor'un oynadığı oyun ve verdiği mücadeleyle tüm spor kamuoyunun dikkatlerini üzerine çektiğini kaydetti.



Ligin 18. haftasında salı günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını anımsatan Olgun, "Hedefimiz Başakşehir karşısında da kazanmak. Bunu başaracağımıza inancımız tam. Elde edeceğimiz 3 puanla üst sıralara doğru tırmanışımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.





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