Giresunspor'da Emre Kılınç coşku yarattı

Giresunspor'un transferi için resmi teklif yaptığı Emre Kılınç, taraftarlar arasında coşku ve sevinç yarattı.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da Emre Kılınç coşku yarattı
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07 Temmuz 2022 15:39
Giresunspor'un transferi için resmi teklif yaptığı Emre Kılınç, taraftarlar arasında coşku yarattı.

Yeşil Giresun'da yer alan habere göre, Galatasaray'a yapılan bu transfer teklifinin yerinde bir hamle olduğuna dikkat çeken taraftarlar, sosyal medyada Emre'ye sevgi gösterilerinde bulundular.

Giresunsporlu taraftarlar Emre'nin Giresunspor'a transferi halinde önemli bir transfer başarısına imza atılacağına inanıyorlar.

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