Giresunspor'da Emre Kılınç coşku yarattı

Giresunspor'un transferi için resmi teklif yaptığı Emre Kılınç, taraftarlar arasında coşku yarattı.



Yeşil Giresun'da yer alan habere göre, Galatasaray'a yapılan bu transfer teklifinin yerinde bir hamle olduğuna dikkat çeken taraftarlar, sosyal medyada Emre'ye sevgi gösterilerinde bulundular.



Giresunsporlu taraftarlar Emre'nin Giresunspor'a transferi halinde önemli bir transfer başarısına imza atılacağına inanıyorlar.





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