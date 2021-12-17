Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında GZT Giresunspor ile Altay karşı karşıya geldi.



Çotanak Stadı'nda oynanan mücadeleyi GZT Giresunspor, 3-1'lik skorla kazandı. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Suleymanov, 61. dakikada Ibrahima Balde ve 72. dakikada penaltıdan Fousseni Diabate kaydetti. Mücadelede Altay'ın tek golü ise 81. dakikada Poko'dan geldi.



Öte yandan Altay, karşılaşmanın uzatma dakikalarında bir penaltı atışından yararlanamdı. Kazanılan penaltıda tooğun başına geçen Paixao, kaleci Okan Kocuk'u geçemedi.



Bu sonucun ardından Giresunspor, bir maç aradan sonra kazandı ve puanını 22'ye yükseltti. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Altay ise kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.





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