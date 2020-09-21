Giresunspor, Abdou Razack Traore'yi kadrosuna kattı

Giresunspor, son olarak Demir Grup Sivasspor kadrosunda yer alan Abdou Razack Traore'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Giresunspor, Abdou Razack Traore'yi kadrosuna kattı
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21 Eylül 2020 12:40
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Demir Grup Sivasspor kadrosunda yer alan Abdou Razack Traore'yi transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulübün basın sözcüsü Ferhat Karademir, yaptığı yazılı açıklamada, 31 yaşındaki Abdou Razack Traore ile sözleşme imzalandığını belirtti.

Karademir, anlaşmanın bir yıllık olduğunu ifade ederek, Traore transferinin hayırlı olması temennisinde bulundu.



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