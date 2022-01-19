Giovanni Guidetti: "Dikkatli olmalı ve odaklanmalıyız"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, bir haftada üç maç oynayacaklarını ve dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Giovanni Guidetti: 'Dikkatli olmalı ve odaklanmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2022 15:10
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, zorlu bir fikstüre girdiklerini söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Finlandiya'nın Salo takımıyla oynayacakları maç öncesinde değerlendirmede bulundu.

Çok saygı duydukları bir rakibe karşı zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Guidetti, "7 gün içerisinde üç zorlu maça çıkacağımız bir haftadayız. Salo, son derece genç bir takım. Onların da en tecrübeli oyuncuları sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Ancak buna rağmen bizi sonuna kadar zorlayacaklardır. Dikkatli olmalı ve odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Cansu'nun sakatlığının işlerini daha da güçleştirdiğini aktaran deneyimli başantrenör, ligde hem Cansu yerine oynayan Buket hem de tüm takımın harika bir iş çıkarttığını kaydetti.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan VakıfBank, Salo'ya karşı gruptaki ilk mücadelede set vermeden galip gelmişti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.