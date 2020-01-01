Giannis: "MVP ödülü, odaklandığım bir şey değil"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, mevcut sezon MVP'si yarışından endişe etmediğini söyledi.



İster kendisi, ister Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James MVP ödülünü kazanıyor olsun, Giannis'e göre, bu hiç önemli değil.



Giannis medyayla konuştu ve Lakers yıldızı ile arasındaki mevcut MVP yarışı hakkında şu ifadeleri kullandı:



"MVP hakkında konuşan bir sürü kişi olacağını biliyorum. Ana odak noktam bu değil. Odak noktam, daha iyi olmak. Maçlar kazanmak. Takımımın iyi basketbol oynamasına yardım etmek. Çıkıp büyük kupayı kazanmaya çalışmak, en son bunu 1971'de başarmıştık."



LeBron ve Giannis arasındaki MVP tartışmaları, NBA'in Orlando'daki sıralama belirleyici maçların, bu yılki bireysel ödüller açısından dikkate alınmayacağına karar verdiğinde yeniden başlamıştı.



Giannis, bu sezon maç başına 29.6 sayı ve 13.7 ribaund ortalamalarla oynuyordu.



