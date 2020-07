Giannis: "İlk antrenmanımda berbattım..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ile NBA bubble'ında yaptığı uzun süre sonraki ilk antrenmanında "berbat olduğunu" söyledi.



Bucks, Pazartesi günü Orlando'da ilk beşe beş antrenmanını yaptı. Ligin son MVP'si, ilk idmandan memnun değildi ve antrenmandan sonra medyayla konuştuğunda dürüst davrandı.



"Berbattım. Korkunçtum. Gün be gün şekil almaya çalışıyorsunuz. Ritmimi bulmaya çalışıyorum. Tabii ki, formda olmak ve basketbol formunda olmak iki farklı şey. Bu yüzden her günü ayrı ayrı alıyorum, her gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Antrenmanlar ve maçlar başladığında hazır olacağımı biliyorum."



Bucks yıldızı ayrıca Walt Disney World'deki bubble koşulları hakkında hiçbir şikayeti olmadığını söyledi:



"Son derece kutsanmış olduğum ve şikayet edemediğim bir durumdayım. Tabii ki hayatta nerede olduğunuz önemli olmuyor, her zaman şikayet edecek bir şey olabiliyor. Her zaman bir problem ve bir sorun oluyor. Ama ben buna odaklanmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi, benim Yunanistan'da dört kardeşimle kaldığım evim, bu otel süitinden çok daha küçüktü, bu yüzden sadece anın tadını çıkarmaya çalışıyorum."



2020 playoffları başlamadan önce, Orlando'daki 22 takımın hepsi sekiz sıralama belirleyici maçta oynayacak. Bucks ekibi, Boston Celtics, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Miami Heat, Dallas Mavericks, Toronto Raptors, Washington Wizards ve Memphis Grizzlies ile karşılaşacak.



Sezonun Mart ayında askıya alınmasından önce, Antetokounmpo 29.6 sayı, 13.7 ribaund ve 5.8 asist ortalamalarla oynuyordu.