Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Giannis: "İlk antrenmanımda berbattım..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ile NBA bubble'ında yaptığı uzun süre sonraki ilk antrenmanında "berbat olduğunu" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ile NBA bubble'ında yaptığı uzun süre sonraki ilk antrenmanında "berbat olduğunu" söyledi.

Bucks, Pazartesi günü Orlando'da ilk beşe beş antrenmanını yaptı. Ligin son MVP'si, ilk idmandan memnun değildi ve antrenmandan sonra medyayla konuştuğunda dürüst davrandı.

"Berbattım. Korkunçtum. Gün be gün şekil almaya çalışıyorsunuz. Ritmimi bulmaya çalışıyorum. Tabii ki, formda olmak ve basketbol formunda olmak iki farklı şey. Bu yüzden her günü ayrı ayrı alıyorum, her gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Antrenmanlar ve maçlar başladığında hazır olacağımı biliyorum."

Bucks yıldızı ayrıca Walt Disney World'deki bubble koşulları hakkında hiçbir şikayeti olmadığını söyledi:

"Son derece kutsanmış olduğum ve şikayet edemediğim bir durumdayım. Tabii ki hayatta nerede olduğunuz önemli olmuyor, her zaman şikayet edecek bir şey olabiliyor. Her zaman bir problem ve bir sorun oluyor. Ama ben buna odaklanmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi, benim Yunanistan'da dört kardeşimle kaldığım evim, bu otel süitinden çok daha küçüktü, bu yüzden sadece anın tadını çıkarmaya çalışıyorum."

2020 playoffları başlamadan önce, Orlando'daki 22 takımın hepsi sekiz sıralama belirleyici maçta oynayacak. Bucks ekibi, Boston Celtics, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Miami Heat, Dallas Mavericks, Toronto Raptors, Washington Wizards ve Memphis Grizzlies ile karşılaşacak.

Sezonun Mart ayında askıya alınmasından önce, Antetokounmpo 29.6 sayı, 13.7 ribaund ve 5.8 asist ortalamalarla oynuyordu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal