Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounpo, emekli olduktan sonra başantrenörlük yapmak istediğini söyledi.



NBA All-Star haftasonundaki Ünlüler Maçı'nda Dwyane Wade'in ünlüler takımına koçluk yaparak bu alanda ilk koçluk deneyimini yaşayan Giannis, bundan oldukça keyif aldığını şu sözlerle açıkladı:



"Oldukça odaklıydım ve kazanmak istemiştim. Emekli olduğumda koçluk yapmak istiyorum. Pek çok insan bu arzumu bilmez ama bunu yapmayı çok istiyorum. Gerçekten. Kontrol sizde olmadığı için biraz zor tabii ki. Ve basketbolun nasıl oynanması gerektiğini bildiğim için de zor."



28 yaşındaki Giannis, bu sezon 31.8 sayı, 12.2 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları ile oynuyor.





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