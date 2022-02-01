Ghezzal: 'Galatasaray'dan transfer teklifi aldım'

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampında Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'a samimi açıklamalarda bulundu.



Sezon başında Galatasaray'dan teklif aldığını doğrulayan Ghezzal şunları söyledi;



"Galatasaray'dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda bir çok şey netti. Ben Beşiktaş'ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür ki burada devam ediyorum." dedi.



EN BEĞENDİĞİ OYUNCULAR



"Süper Lig'de çok yetenekli, çok iyi oyuncular var. Trabzonspor'lu Bakasetas'ı söyleyebilirim. Sol ayaklı olarak ligdeki en iyilerden bence. Kasımpaşalı Valentin Eysseric'i söylebilirim. Yakın arkadaşım ama gerçekten iyi bir futbolcu."



"İDOLÜM ZIDANE VE RONALDINHO"



İdolüm Zidane… Topla ilişkisi ve topla yaptığı her şey tam bir sihirbaz gibiydi. Ronaldinho daha sonrasında. Futbol oynarken Ronaldinho izlemek inanılmaz bir şeydi. Futbola tamamen yeni bir şeyler getirdi tek başına. Pas verme tarzı, hareketleri… O yüzden Zidane ve Ronaldinho diyebilirim."



*Tamamını Fanatik Gazetesi'nde bulabilirsiniz.









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