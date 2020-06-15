Gheorghe Hagi: "İki büyük hayalim var"

Romanya'da FC Vitorul takımını çalıştıran Gheorghe Hagi, hayallerinden bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Gheorghe Hagi: 'İki büyük hayalim var'
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15 Haziran 2020 17:24
Romanya 1. Lig takımlarından FC Vitorul'un sahibi ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, gelecek planlarını anlattı.

Teknik direktörlük hayallerinden bahseden Hagi, "İki büyük hayalim var. Çok büyük bir kulüp takımı ve Romanya Milli Takımını yönetmek. Harika bir takımım var, bu kulüp tamamen benim olduğu için milli takıma gitmedim. Kulübe yeni hissedarlar gelince, artık ben teknik direktör olarak çalışmayacağım. Çözüm arıyoruz."

Kariyerinde daha önce milli takım çalıştırmış olmasının yanlış olduğunı belirten tecrübeli teknik adam, "Geçmişte milli takım çalıştırmam doğru bir karar değildi. İnsanlar Hagi gelince en iyi takım olacağımızı düşündü ancak kimse mucizeleri gerçekleştiremez. PSG de yatırım yaptı ve oyuncular aldı ancak Şampiyonlar Ligi'ni hemen kazanamadı." dedi.



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