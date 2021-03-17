GGC'Den Gaziantep FK'ya özür çağrısı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay geçtiğimiz günlerde Gaziantep Futbol Kulübü tercümanının spor muhabiri Ali Budak'a tepki vererek röportaja çeviri yapmak istememesini kınadı.



GGC'den şu açıklama yapıldı;



FUTBOL KAMUOYUNA BASIN DUYURUSU



Kulübün sözde profesyonel bir çalışanının, asli görevini unutup, şahsi meselelerini, kulüp işleriyle karıştırması, sadece gazetecilerin ve kamuoyunun bilgi almasının önünde engel teşkil etmekle kalmayıp, yaptığı tercümanlık mesleğine de ihanettir. Aynı zamanda, haber alma özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir.



Gaziantep Futbol Kulübü, hiç kimsenin şahsi meselelerine alet edilecek bir kurum değildir. Bu kulübün, bugünlere geliş mücadelesi, yöneticilerin geçmişten günümüze gösterdikleri mücadele örneği, her türlü takdirin üzerindedir. Bugüne kadar verilen emeklere, gölge düşürülmesine sessiz kalamayız. Maaşlı bir çalışanın, yapmaya çalıştığı şey, kulüp imajına da leke getirecek bir davranış biçimidir. Dolayısıyla bu davranış biçimi, görevini yapmaya çalışan spor gazetecileri meslektaşlarımız kadar taraflı-tarafsız tüm futbol kamuoyunu da üzmüştür.



Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak, bu olayı gerçekleştiren şahsın, yaptığı hatayı kabul edip spor gazetecilerinden özür dilemesini, bir daha tekrarının yaşanmaması ümidiyle, gerekli müeyyidelerin uygulanmasını beklemekteyiz.



Kamuoyuna duyurulur.



