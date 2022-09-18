İspanya Ligi'nin 6. haftasında Osasuna ile Getafe karşı karşıya geldi. Estadio El Sadar'da yaklaşık 18 bin kişinin izlediği maçta kazanan 2-0'lık skorla Getafe oldu.



GETAFE'NİN GOLLERİNİ KİMLER ATTI?



Karşılaşmada konuk ekip Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Juan Iglesias ile 76. dakikada Pedro Gaston Álvarez kaydetti. Ayrıca ev sahibi takımda Avila 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Getafe'de ise Luis Mila 90+1. dakikada kırmızı kart gören isim oldu.



ENES İLK 11'DE BAŞLADI



Getafe'de milli futbolcumuz Enes Ünal başlangıç kadrosunda yer aldı ve 82. dakikada yerini Mata'ya bıraktı.



İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU



Bu sonucun ardından Getafe ilk deplasman galibiyetini aldı ve üst üste ikinci kez kazandı. Getafe bu sonucun ardından 7 puana ulaşırken, Osasuna ise 12 puanda kaldı. Ligde Osasuna bir sonraki maçını deplasmanda Real Madrid ile oynarken, Getafe de evinde Valladolid ile mücadele edecek.





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