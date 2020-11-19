Futbolcularına 35 milyon Euro garanti para ödeyen G.Saray'ın en ucuz ismi 2.2 milyon TL ücrete oynayan Taylan Antalyalı...



El Tigre (Kaplan) lakaplı Falcao'nun bir aylık maaşı, Taylan'ın yıllık ücretini ikiye katlıyor. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon en fazla süreyi alan oyuncu konumundaki 25 yaşındaki orta saha, ligdeki rakipleri ile kıyaslandığında birçok istatistikte ön plana çıktı.



Merkez orta sahalar arasında 74 top kazanımla ikinci, rakip sahada 28 top kazanımla ikinci, 386 başarılı pasla ikinci ve 72 başarılı defansif aksiyonla üçüncü sırada yer alan Taylan, yeni görev yeri 6 numara pozisyonuna da alıştı.



Yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'in idmanlarda özel olarak ilgilendiği tecrübeli futbolcu, artık saha içinde daha çok konuşuyor ve sürekli direktifleriyle takım arkadaşlarını yönlendiriyor.





