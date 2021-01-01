George, Clippers'ın 1 numaralı opsiyonu olmaya hazır!

LA Clippers yıldızı Paul George, Kawhi Leonard'ın önümüzdeki sezon sakatlıktan dolayı uzun süre oynamayacağından ötürü, Clippers'ın önde gelen hücum opsiyonu olması hakkında konuştu.



Clippers'taki yeni rolünden bahseden PG13, geçen sezon ortaya koyduğu rakamlarla da gösterdiği gibi, Tyronn Lue'nun kadrosunun asıl adamı olarak mücadele etmeye hazır olduğunu açıkladı:



"Bu yıl her şeyden biraz biraz yapacağımdan ötürü, en komple sezonlarımdan birini geçireceğimi düşünüyorum. Bence bunu yapabileceğimi daha önce kanıtlamıştım ve geçen playofflarda da göstermiştim.



Bana kalırsa bu grup, Kawhi'ın yokluğunda neler başarabileceğini herkese kanıtladı. Yapabildiklerimiz sayesinde, bu yaz nelere odaklanmam, oyunuma neler eklemem ve neler üzerine çalışmam gerektiğini görmüş oldum.



Bu sene için mücadeleye hazırım. Daha önce de bu pozisyonda bulunmuş olduğum için, hücumdaki bir numaralı adam olma durumu bana rahatlık da sağlıyor. Liderlik etmeye hazırım."



George geçen yılki playofflarda 26.9 sayı, 9.6 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla Clippers'ı Batı Konferansı Finallerine taşımıştı. Ekip, Phoenix Suns'a karşı iki maç kazanmayı başarmış olsa da, Kawhi'ın yokluğu Chris Paul, Devin Booker ve Deandre Ayton karşısında hissedilmişti.



