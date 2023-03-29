LA Clippers yıldızı Paul George, geçirdiği sakatlıkta Oklahoma City Thunder forveti Lu Dort'un nasıl bir rol oynadığıyla ilgili konuştu.



PG, 'Podcast P'nin son bölümünde Dort'un diz sakatlığındaki rolü hakkında konuşarak, OKC forvetine karşı herhangi bir kızgınlığı olmadığını belirtti:



"Şutu atan kişi isabet bulsaydı, Lou Dort da ribaunda çıkmazdı. Ve sakatlanmamış olurdum! Şutu kimin attığını bilmiyorum bile. Potanın altındaydım ve etrafımda kimse yoktu. Sonra birdenbire Lu ortaya çıktı."



George, Dort'un biraz agresif bir oyuncu olduğuna inansa da, kötü niyetli olduğuna inanmadığını açıkladı:



"Kötü niyetle bir şey yaptığını düşünmüyorum, beni sakatlamaya falan çalışmıyordu. Sadece işini yapıyordu. Bazen agresifleştiği olabiliyor ama kendisi zaten öyle bir oyuncu ve fazladan pozisyon kazanma şansını asla es geçmez. Rekabet ettiği için ona laf edecek değilim. Sadece talihsiz bir kazaydı."



Clippers yıldızı, dönüş tarihinin ne zaman olacağına dair bir fikri olmadığını da sözlerine ekledi.





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