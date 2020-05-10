Genk'ten Galatasaray'a ret

Genk, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonu ile kiralamayı planladığı Paul Onuachu'yu bırakmama kararı aldı.

Haber; Sabah
Genk'ten Galatasaray'a ret
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10 Mayıs 2020 12:59
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet hattı için Belçika'nın Genk takımında forma giyen Paul Onuachu'yu gündemine almıştı.

2.01 boyundaki forveti mümkünse satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray'a Genk'ten izin çıkmadı.

Score Nigeria'nın haberine göre Belçika ekibi, oyuncuyu bırakmak istemiyor. Geride kalan sezonda 28 maça çıkan ve 10 gol, 2 asistlik performans sergileyen Onuachu'nun önümüzdeki sezon takımın ilk forveti olarak daha büyük sorumluluk alması planlanıyor.

Genk, Samatta'nın gidişi sonrası 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Onuachu'yu önümüzdeki sezon çok daha etkin şekilde kullanmayı düşünüyor.

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