Gençlerbirliği'nde veda: Erdem Özgenç

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sağ bekte görev yapan Erdem Özgenç ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonu devre arasında takımımıza katılan ve 1,5 sezon Gençlerbirliği forması giyen Erdem Özgenç'e takımımıza olan emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.



Bir hafta sonra 36 yaşına girecek Erdem Özgenç'in, Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi sezon sonu sona ermişti.



