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Gençlerbirliği, maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayacak

Gençlerbirliği'nin başkan vekili Arif Ölmez, kırmızı-siyahlı takımın gelecek sezon maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayacağını söyledi.

Kaynak: AA
Gençlerbirliği, maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayacak
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10 Temmuz 2018 15:49
Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin başkan vekili Arif Ölmez, kırmızı-siyahlı takımın gelecek sezon maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayacağını söyledi.

Arif Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinden kendilerine yıkılma kararı alınan 19 Mayıs Stadı'nda "deprem yönetmeliğine uygun olmadığı" için artık kesinlikle maç oynanmayacağı bilgisinin verildiğini ifade etti.

Eryaman'da yapılan stadın tamamlanmasının da sezonun devre arasını bulabileceğini dile getiren Ölmez, "Bakanlık yetkililerinden bize, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için 19 Mayıs Stadı'nda maç oynanamayacağı bilgisi verildi. Bu bilgi üzerine biz de Osmanlıspor Kulübü yetkilileriyle görüştük ve protokol yaptık. Protokole göre önümüzdeki sezon maçlarımızı Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nda oynayacağız." diye konuştu.

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