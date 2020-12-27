Gençlerbirliği, Kayserispor'u ağırlıyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 27. haftada Kayserispor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği, Kayserispor'u ağırlıyor
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27 Aralık 2020 14:37
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. 

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği, 14. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak ligde üç maç sonra kaybetmişti.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, haftaya 12 puanla 18. sırada girdi.



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