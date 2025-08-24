24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
0-161'
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

Edirne'de Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 19 ve 17 yaş altı kategorilerinde Fenerbahçe şampiyon olurken, 15 yaş altı erkeklerde Beşiktaş, kadınlarda Fenerbahçe birinciliği kazandı.

Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, 22-24 Ağustos tarihleri arasında, Meriç Nehri'nde gerçekleştirildi.

3 gün süren yarışların son gününde, 30 kulüpten 400'e yakın sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Şampiyonanın son günü birbirinden çekişmeli yarışlara ev sahipliği yaptı.

19 VE 17 YAŞ ALTINDA ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLDU


Yarışlar sonunda Fenerbahçe, 19 ile 17 yaş altı erkek ve kadınlarda birinci olurken, 15 yaş altında erkeklerde Beşiktaş, kadınlarda Fenerbahçe birinciliği kazandı. Şampiyonada dereceye giren kulüp ve sporcuları ödül ve kupaları, Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk tarafından verildi.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
