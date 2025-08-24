Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, 22-24 Ağustos tarihleri arasında, Meriç Nehri'nde gerçekleştirildi.3 gün süren yarışların son gününde, 30 kulüpten 400'e yakın sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Şampiyonanın son günü birbirinden çekişmeli yarışlara ev sahipliği yaptı.Yarışlar sonunda Fenerbahçe, 19 ile 17 yaş altı erkek ve kadınlarda birinci olurken, 15 yaş altında erkeklerde Beşiktaş, kadınlarda Fenerbahçe birinciliği kazandı. Şampiyonada dereceye giren kulüp ve sporcuları ödül ve kupaları, Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk tarafından verildi.