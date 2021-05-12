Beşiktaş derbisinde harika bir futbol ortaya koyan Gedson Fernandes, Denizlispor deplasmanında da kaldığı yerden devam etti.



Yine orta alanda takımını başarıyla yönlendiren Fernandes, Halil Dervişoğlu'nun perdeyi açan golünde asisti yapan isim oldu.



Derbiden sonra bir kez daha gol pası veren ve ligde 3. asistini yapan Portekizli oyuncu, alkışları yine topladı.



