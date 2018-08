Gaziantepspor, FIFA'ya olan borcunu ödedi

FIFA'dan gelen borç uyarısı nedeniyle yeniden küme düşme sıkıntısıyla karşı karşıya kalan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden, 220 bin avroluk ödemeyle bu sorunu aştı.Gaziantepspor Kulübü Başkanı Hasan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta FIFA'dan üç dosyayla alakalı 220 bin avro ödeme cezası geldiğini, ödemenin yapılmaması halinde 24 puan silme veya alt lige düşürülme cezası almakla karşı karşıya kaldıklarını hatırlattı.Kulüp yönetiminin kendi imkanlarını zorlayarak bu ödemeyi yaptığını ifade eden Şahin, "Şu an Gaziantepspor ligden düşme tehlikesini atlattı." dedi.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile bir araya gelerek takımın durumunu görüştüklerini, bundan sonraki süreçte kulübü yaşatabilmek için gereken desteğin verileceğini öğrendiklerini bildiren Şahin, şöyle konuştu:"Şu an ilk gündem maddemiz transfer yasağını da kaldırabilmek. Bu sıkıntının aşılması noktasında yapılması gerekenlerin yüzde 90'ında başarılı olduk. Geriye bazı borçlar kaldı. Bu borçlar da 12-13 yıllık borçlar. Özellikle çözmemiz gereken konu ise kulübün eski yöneticilerinden Mustafa Kızıl'ın sahibi olduğu menajerlik şirketine bağlı futbolcular. Şu an onlarla görüşüyoruz. Biz istiyoruz ki Gaziantepspor yaşasın. Söz konusu futbolculara da bunları anlatıyoruz. Kulüp yaşarsa ödemelerini alabilirler, ligden düşersek veya kulüp kapanmak zorunda kalırsa zaten hiç kimse alacağını alamaz. O yüzden herkesin biraz daha anlayışlı davranıp hareket etmesini bekliyoruz. İnşallah Gaziantepspor'un küllerinden doğup eski günlerine ulaşması için yaptığımız çalışmalarda başarılı olacağız."