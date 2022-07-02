Gaziantep'te Muhammet Demir devri kapandı

Gaziantep FK'nın bir süredir ayrılık görüşmesi yaptığı Muhammet Demir ile her konuda anlaşma sağlandığı ve sadece işin fesih imzasına kaldığı bildirildi.



Sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör Erol Bulut ile Fenerbahçe maçı sonrası yaşadığı problemden dolayı ayrılmak istediğini kulübe ileten Muhammet Demir'in bu talebine olumlu yaklaşan Gaziantep FK oyuncudan bazı isteklerde bulunmuştu.



Sezon başında 4 milyon TL bonservis bedeli verilerek Başakşehir'den alınan Muhammet Demir için oyuncunun menajerine bu rakamın verilmeside talep edilince pazarlık aşamasına geçilmiş ve son yapılan görüşmeye kadar bu devam etmişti.



Gaziantep Güneş gazetesinde yer alan habere göre, Muhammet Demir yapılan görüşmelerde kulüpten alacağı 4 milyon TL'nin yanı sıra 1 milyon 500 bin tl'de bonservis verme konusunda ikna olurken böylelikle Muhammet Demir devride açılmamak üzere kapanmış oldu.

Muhammet'in Konyaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.





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