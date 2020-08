Gaziantep FK'de transfer ve Sumudica açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında öncelikli hedeflerinin mevcut kadroyu korumak olduğunu söyledi.



Büyükekşi, AA muhabirine, Süper Lig'deki ilk yıllarında başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.



Başarının devamı için istikrarın çok önemli olduğunu anlatan Büyükekşi, "Şu an iyi bir kadromuz var. O yüzden transfer döneminde öncelikle bunu korumak istiyoruz. Özellikle bu sezonu bizimle kiralık geçiren oyuncuların aramızda kalmasını istiyoruz. Bu anlamda da hocamızla beraber istişare halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah kadromuzu gelecek yıl için büyük oranda korumuş olacağız." dedi.



Geçen sezon lige yeni yükselmeleri nedeniyle sayı olarak fazla transfer yapıldığını aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:



"Süper Lig'e yeni yükselmiş olmamız sebebiyle kadroda önemli değişiklikler yaptık. Ama bu sene durum farklı. Çok hareketli bir transfer dönemi yaşanacağını sanmıyorum, böyle bir şey de istemiyoruz. Zaten çok fazla transfere de ihtiyacımız yok. 1-2 nokta transferle daha güçlü bir ekip haline gelebiliriz. Bu transferler konusunda da hassas davranacağız. Takıma direkt katkı sağlayacak, kadroda rekabeti tetikleyecek oyuncular aramıza katılsın istiyoruz."



- Sumudica ile devam edilecek



Büyükekşi, şu an takımın tatilde olduğunu belirterek, yakında çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.



O zaman bir çok konunun daha fazla netleşeceğini, yol haritalarını daha belirgin şekilde oluşturacaklarını dile getiren Büyükekşi, şöyle devam etti:



"Biliyorsunuz sezon ortasında hocamız Sumudica ile sözleşme yenilemiştik. Şu an itibariyle biz hocamızdan, hocamız da takımdan memnun. Aramızda herhangi bir görüş ayrılığı yok. Bu yüzden Sumudica ile yolumuza devam edeceğiz. Bir araya geldiğimizde de istişare içerisinde transfer çalışmaları için çalışmaları hızlandıracağız."



- Hedef daha üst sıralar



Mehmet Büyükekşi, takımın bu yıl gösterdiği performans ve ligi bitirdikleri konum itibariyle takdir edilen bir ekip haline geldiklerini bildirdi.



Bu durumun kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini anlatan Büyükekşi, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Ligi iyi bir puanla 8. sırada tamamladık. Dolayısıyla spor kamuoyunun da taraftarımızın da bizden beklentileri arttı. Zaten her zaman daha iyisini yapmaya gayret eden bir ekibiz. Bu yüzden gelecek sezonu, bu senenin biraz daha üzerinde bir noktada tamamlamak istiyoruz. İnşallah yeni transferlerimizle güçlenip bu hedef için yolumuza devam ederiz. Gelecek sezonda da adımızdan söz ettiren takım oluruz."