Daha önce transfer yapmayacağı açıklanan Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosuna üç yeni oyuncu katmak üzere harekete geçerken görüşmeler ise devam ediyor. Gaziantep FK, 31 yaşındaki Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.



Son olarak Sao Paulo forması giyen Brezilyalı golcü Alexandre Pato için yeni bir iddia var. Gaziantep Futbol Kulübü, 31 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş gibi İstanbul takımlarının da transfer iddialarında adı geçen Pato, Chelsea ve AC Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde oynamıştı.



Şu an serbest oyuncu statüsündeki Pato, kariyeri boyunca 398 resmi maçta 160 gol ve 48 asist kaydetti.



Kaynak: Gaziantep Olay



