Gaziantep FK, Rizespor'u ağırlıyor

Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.



GAZİANTEP FK'NİN LİGDEKİ FORMU



Ligde çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 15 puanı bulunuyor.



Bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.



3 EKSİK VAR



Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Stephen, Saborit ve Kozlowski yarınki maçta takımını yalnız bırakacak.



4 OYUNCU KART SINIRINDA



Gaziantep FK'de Çaykur Rizespor maçı öncesi savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit, orta saha oyuncuları Badou Ndiaye ile Sorescu sarı kart sınırında bulunuyor.



Ligin geride kalan bölümünde 3'er sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.



