Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ta sona geldi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç transferinde sona geldi.



Kırmızı - siyahlılar, transfer için hem 25 yaşındaki oyuncu hem de Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı. Eskihellaç'ın kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından yeni takımına imza atması bekleniyor.



Mustafa Eskihellaç'ın adı transfer döneminde Beşiktaş ile de anılmıştı.



Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Yeni Malatyaspor formasıyla 31 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 2 asistlik bir skor katkısı verdi.





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