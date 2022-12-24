Gaziantep FK'de yönetim kurulu belirlendi

Gaziantep FK olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından yönetim kurulu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'de yönetim kurulu belirlendi
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24 Aralık 2022 18:37
Gaziantep Futbol Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından yönetim kurulu belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Cevdet Akınal yönetiminde oluşturulan yönetim kurulu listesinin belirlendiği bildirildi.

Yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Emrah Özdağlı, Mehmet Salih Öztürk, Mehmet Ali Şimşek, İbrahim Gümüşoğlu, Kenan Uygur, İzzet Bakır, Halit Acar, Ömer Çakmak, Ayşen Ahi, Sedat Özdinç, Şefik Özdinç, Memik Yılmaz, Serhat Tümer, Mehmet Özsayacı, Mert Güllüoğlu, Yaşar Tabur, Engin Ateşsönmez, İsmet Özcan, Mehmet Dabanıyastı, Uğur Şireci, Ahmet Kavsara

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