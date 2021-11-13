Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
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13 Kasım 2021 20:20
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç oynandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, pazar günü yapılacak çalışmanın ardından bir gün izin yapacak ve 16 Kasım Salı günü hazırlıklarına devam edecek.


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