Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.



Kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç oynandı.



Kırmızı-siyahlı ekip, pazar günü yapılacak çalışmanın ardından bir gün izin yapacak ve 16 Kasım Salı günü hazırlıklarına devam edecek.





İLGİLİ VİDEO