Gaziantep FK'da kritik toplantı kararı!

Gaziantep Futbol Genel Sekreteri Erhan Özmen, bu sezonla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep FK'da kritik toplantı kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2022 18:17
Gaziantep Futbol Kulübü Genel Sekreteri Erhan Özmen, Süper Lig'deki 2021-22 sezonu hakkında konuştu ve flaş ifadeler kullandı.

Erhan Özmen, Sporx'e yaptığı açıklamada bu sezon başarısız bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Bu sezon kendileri için bir ders niteliğinde olduğunu belirten Özmen; "Önümüzdeki hafta içi şapkamızı önümüze koyarak yönetici arkadaşlarımızla birlikte doğru kararlar alınması adına gereken yapılacak. Maalesef başarılı olamadık. Gaziantep'e yakışmayan bir sezon geçirdik. Kimse böyle olmasını istemezdi. Hatamızı kabul ediyoruz. Doğrular adına gereken kararları hep birlikte alacağız." dedi.

Haber: Ali Budak

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ