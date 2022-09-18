Gaziantep FK: 'Biz bu filmi izlemiştik'

NE OLMUŞTU?

Gaziantep FK, Trabzonspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Gaziantep'ten yapılan paylaşımda, geçen seneki ve bu sezonki Trabzonspor maçlarında oyuncuların karşılaşmaların hakemlerine itiraz ettiği anlar paylaşıldı veifadeleri kullanıldı.Trabzonspor'un, Gaziantep FK'yı konuk ettiği mücadelede bordo-mavililer lehine verilen penaltı kararı tartışmalara neden olurken, Bartra'nın attığı golde ise Gaziantep cephesi faul itirazında bulunmuştu.