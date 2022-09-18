Gaziantep FK: 'Biz bu filmi izlemiştik'

Gaziantep FK, Trabzonspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Gaziantep'ten yapılan paylaşımda, geçen seneki ve bu sezonki Trabzonspor maçlarında oyuncuların karşılaşmaların hakemlerine itiraz ettiği anlar paylaşıldı ve "Biz bu filmi izlemiştik!" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Trabzonspor'un, Gaziantep FK'yı konuk ettiği mücadelede bordo-mavililer lehine verilen penaltı kararı tartışmalara neden olurken, Bartra'nın attığı golde ise Gaziantep cephesi faul itirazında bulunmuştu.
İşte Gaziantep FK'nın o paylaşımı:
Gaziantep'ten yapılan paylaşımda, geçen seneki ve bu sezonki Trabzonspor maçlarında oyuncuların karşılaşmaların hakemlerine itiraz ettiği anlar paylaşıldı ve "Biz bu filmi izlemiştik!" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Trabzonspor'un, Gaziantep FK'yı konuk ettiği mücadelede bordo-mavililer lehine verilen penaltı kararı tartışmalara neden olurken, Bartra'nın attığı golde ise Gaziantep cephesi faul itirazında bulunmuştu.
İşte Gaziantep FK'nın o paylaşımı:
Gaziantep FK'nın paylaşımı https://t.co/41ajHkafu9
— Sporx (@sporx) September 18, 2022
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