Gaziantep FK: "Biz bu filmi izlemiştik"

Gaziantep FK, Trabzonspor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi ve bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK: 'Biz bu filmi izlemiştik'
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18 Eylül 2022 20:26
Gaziantep FK, Trabzonspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gaziantep'ten yapılan paylaşımda, geçen seneki ve bu sezonki Trabzonspor maçlarında oyuncuların karşılaşmaların hakemlerine itiraz ettiği anlar paylaşıldı ve "Biz bu filmi izlemiştik!" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor'un, Gaziantep FK'yı konuk ettiği mücadelede bordo-mavililer lehine verilen penaltı kararı tartışmalara neden olurken, Bartra'nın attığı golde ise Gaziantep cephesi faul itirazında bulunmuştu.

İşte Gaziantep FK'nın o paylaşımı:

 

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