Gaziantep, Chibsah ile yollarını ayrıldı

Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni sezonda düşünülmeyen Raman Chibsah ile yollar ayrıldı.



Teknik direktör Marius Sumudica'nın takımda istemediği Chibsah ile iki gündür sıkı görüşmeler yapılırken oyuncu ile karşılıklı olarak anlaşılıp yollar ayrıldı.



Gaziantep FK Chibsah'tan sonra şimdi de kadro dışı bıraktığı Pawlowski ve Diarra ikilisiyle ya karşılıklı anlaşıp yada kendilerine kulüp buldurarak bu oyuncuların mali külfetini üzerinden atmayı amaçlıyor.



HABER: Ali BUDAK



