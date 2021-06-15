Gaziantep Basketbol'dan başantrenör Markovic'e veda

Empera Halı Gaziantep Basketbol, sözleşmesi biten başantrenör Nenad Markovic'e veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep Basketbol'dan başantrenör Markovic'e veda
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15 Haziran 2021 15:02
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol, sözleşmesi sona eren başantrenör Nenad Markovic'e veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Markovic'in 2017 yılından bu yana takımın başantrenörlük görevini yürüttüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Markovic'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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