Gazi Koşusu'nu üst üste 6 kez kazanan tek jokey olmanın gururunu yaşayan Ahmet Çelik, elde ettiği rekorun kolay kolay kırılamayacağına inandığını söyledi.



Türkiye'de en prestijli at yarışı olan Gazi Koşusu'nu bu yıl da birinci olarak tamamlayan Ahmet Çelik, son 6 koşuyu üst üste kazanarak bu branşta önemli bir başarıya imza attı.



Jokey Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak 1987 yılında Suruç'ta dünyaya geldiğini söyledi.



İlçenin en büyük gelir kaynağının atçılık olduğunu hatırlatan Ahmet Çelik, küçük yaşta 4 arkadaşıyla birleşerek aldıkları bir at sayesinde bu spora adım attığını dile getirdi.



Gazi Koşusu'nu 3 kez üst üste kazanan efsane jokey Ekrem Kurt'un isminin verildiği İstanbul'daki Apranti Eğitim Merkezi'ne 12 yaşında kayıt olduğunu ve aradan geçen sürede jokeyliğin çok zorlu yanlarıyla karşılaştığını ifade etti.



- "Her jokeyin hayali"



Ahmet Çelik, kariyerinin zirvesine adım adım çıktığını söyledi.



Gazi Koşusu'nda 6'da 6 yaparak tarihe geçtiğini vurgulayan Ahmet Çelik, şöyle devam etti:



"Gazi Koşusu her jokeyin hayalindeki en büyük yarışlardan birisidir. Kazanmayı bırak, o yarışta ata binmek dahi her jokey için bir onurdur. Bir jokey Gazi Koşusu'nu kazandığında hayatındaki en büyük idealine erişmiş olur. O yılın zirvesi bu, bunun daha üstü yok. Bize nasip oldu, 6 yıldır üst üste kazanıyoruz. Rahmetli Ekrem Kurt, üç yıl üst üste kazanmış. Biz de aradan geçen tam 49 yılda onun rekorunu 2 kat daha yukarı taşıyarak tarihe geçtik. Gazi Koşusu'nu çok anlamlı bir günde kazanmak bizim için bir onur ve şereftir."



- "Söyleseler inanmazdım"



Ahmet Çelik, çok gururlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bize inanılması çok güç bir rekor daha nasip oldu. Bundan sonra böyle bir başarı görülür mü, çok zor. Başka birine kısmet olmayacak diye bir şey yok ama gerçekten zor görünüyor. Bundan sonra böyle bir başarının görülmesi zayıf bir ihtimal çok çok mutlu ve gururluyum çünkü atçılık tarihine büyük bir iz bıraktım. Bu işe başladığım zamanlar, 'Birisi bu yarışı üst üste 6 kez kazanacak' deselerdi inanmazdım. O yüzden bu benim için çok büyük bir gurur. Artık 'Ahmet Çelik'in 7. kez şampiyon olması, Ahmet Çelik'in rekorunun kırılmasından daha kolay' yorumlarına ben de katılıyorum. Bir daha böyle bir fırsat doğarsa, kısmet olursa onu da boş çevireceğimi zannetmiyorum."



Ahmet Çelik, rekor galibiyetini eşine, çocuklarına ve yarış camiasının tüm emektarlarına hediye ettiğini sözlerine ekledi.



Türk yarış tarihinde daha önce jokey Ekrem Kurt, 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.