Gazi Koşusu'nda yürekleri burkan olay

96. Gazi Koşusu'nda 1600 geçilirken sakatlanarak yarışı bırakan Dollar Man isimli at arka ayak bileğindeki kırık nedeniyle uyutuldu.
Gazi Koşusu mükemmel bir organizasyona sahne olurken Dollar Man isimli at 1600 geçilirken, sakatlanarak yarışı bırakmak zorunda kaldı.
Ardından jokey Kadir Tokaçoğlu hemen atından indi. Yapılan kontrolde arka ayak bileği kırıldığı anlaşılan Dollar Man uyutulurken, sahibi Ender Karaman'ın atıyla vedalaşması ve hemen yanında ağlaması yürekleri burktu.
Gazi Koşusu mükemmel bir organizasyona sahne olurken Dollar Man isimli at 1600 geçilirken, sakatlanarak yarışı bırakmak zorunda kaldı.
Ardından jokey Kadir Tokaçoğlu hemen atından indi. Yapılan kontrolde arka ayak bileği kırıldığı anlaşılan Dollar Man uyutulurken, sahibi Ender Karaman'ın atıyla vedalaşması ve hemen yanında ağlaması yürekleri burktu.
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