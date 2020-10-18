Garry Rodrigues çıkış kapısında!.

Al İttihad'dan kiralanan Garry Rodrigues için ayrılık çanları çalıyor. Bir yıl daha kiralık kontratı bulunan kanat oyuncusunun, Suudi ekibine geri dönmesi gündemde. Kulüpler arasındaki prosedürlerin tamamlanması halinde Yeşil Burun Adalı futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.



Yazın Olympiakos'un teklifini geri çeviren Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maçta 4 gol+6 asist üretti.



AL ITTIHAD NE DEMİŞTİ?



Al Ittiha Basın Sözcüsü Ahmed Sadiq Diab, UFM Radyo'ya yaptığı açıklamada, " Herkes, Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'de kiralık olduğunu biliyor. Ancak, Türk kulübünün devam eden kiralamayı devam ettirmek istemediğine dair bazı gelişmeler yaşandı. Şu an karar Fenerbahçe'nin, onları bekleyeceğiz. " ifadelerini kullandı.



Sadiq Diab, " Önümüzde iki seçenek var. Türkiye'de kalır veya bize döner. Bize dönerse Garry'i satayarak kulübümüze bir fayda sağlayabiliriz ." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



