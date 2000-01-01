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Garnett: "Keşke, Boston'a daha önce katılsaydım!"

NBA efsanesi Kevin Garnett, Boston Celtics'e daha önce katılmayarak, daha fazla şampiyonluk sahibi olma şansını kaçırdığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Kevin Garnett, Boston Celtics'e daha önce katılmayarak, daha fazla şampiyonluk sahibi olma şansını kaçırdığını söyledi.

Garnett, Hall of Fame kariyerinde bir pişmanlığa sahip. The Big Ticket, The Athletic'ten Shams Charania'ya, Celtics'te Paul Pierce'a daha önceden katılmış olması gerektiğini söyledi.

Garnett ve Pierce, 2008'de Kobe Bryant ve Los Angeles Lakers'ı eleyerek şampiyonluğu kazanmışlardı. KG, yine de, onun ve Pierce'ın daha fazla yüzükleri olması gerektiğine inanıyor:

"Aslında geri dönüp herhangi bir şeyi değiştirebilseydim, yönetimin benim kadar kararlı olmadığını bildiğim için, Minnesota'dan biraz daha önce ayrılırdım. Hiç kararlı olmamış da olabilirler. Muhtemelen Boston'a giderdim ya da durumu daha önce değiştirirdim. Biraz daha genç olurdum ve bu, vücutta daha az aşınma ve yıpranma anlamına geliyor. Paul ile birlikte çalışarak bunu daha önce yapmalıydım. Kim bilir, muhtemelen burada bir iki yüzükle daha otururdum. Ama, evet."

Celtics, 2010 Finallerine çıkmış, ancak yedi maçta Kobe ve Lakers'a yenimişti.


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