Gareth Bale: 'Dünya Kupası iki yıl arayla olmasın'

FIFA Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenme fikrinin ortaya çıkmasının ardından Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale'den açıklama geldi.Dünya Kupası'nın 4 yıl aralıklarla oynanmasının bir gelenek olduğunu söyleyen Gareth Bale, "Dünya Kupası maçlarının 4 yılda bir düzenlenmesi geleneğini seviyorum. Olimpiyat Oyunları gibi prestiji var. Çok sık olmadığından dolayı özel bir şey gibi geliyor. İki yılda bir oynanmasını istemem. Zaten 4 yılda bir olmasından dolayı prestijli hale geliyor" dedi.UEFA Başkanı Ceferin de bu öneriye sıcak bakmadığını vurgulayarak, "Dünya Kupası'nın değeri, nadiren düzenlenmesiyle doğrudan orantılıdır. Turnuvayı iki yılda bir düzenlemek, sıradanlaşmasına, popülaritesinin ve etkisinin azalmasına yol açar." ifadelerini kullandı.FIFA Dünya Kupası, erkeklerde 1930'dan (1. ve 2. Dünya Savaşları nedeniyle 1942 ve 1946'da iptal edildi), kadınlarda 1991'den bu yana her dört yılda bir düzenleniyor.Arsene Wenger, eleme maçları için lig ortasında verilen küçük araların, oyuncuların sağlık ve zihinsel durumunu zorladığı gerekçesiyle Dünya Kupası'nın dört yılda bir yerine iki yıl arayla yapılması için FIFA'nın başlattığı çalışmalara tam destek verdiğini temmuz ayında açıklamıştı.