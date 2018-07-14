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Gareth Bale: "Belki kalırım, belki kalmam"

Real Madrid'de geleceği belirsiz olan Gareth Bale, transferi konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gareth Bale: 'Belki kalırım, belki kalmam'
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14 Temmuz 2018 01:06
Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Real  Madrid'den ayrılabileceğini ima eden Gareth Bale, Galler basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Gareth Bale'in açıklamaları;

"Real Madrid'de belki kalırım, belki kalmam. Menajerimle konuşmalıyım. Gerçek şu ki, daha fazla oynamaya ihtiyacım var.

11'DE OLMAYINCA KIZDIM

"Şampiyonlar Ligi'nde 11'de başlamayınca çok kızdım. Bu maçta oynamam gerektiğini ve o kaliteye sahip olduğumu biliyordum. Büyük hayal kırıklığı yaşadım"

GOLÜM ÇOK ÖZELDİ

"Finalde gol atmak harika bir şeydi. İnanılmaz duygular yaşadım. Öyle bir gol atmayı hep istemiştim. Bunu finalde yapmak çok özeldi"



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