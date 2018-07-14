Gareth Bale: 'Belki kalırım, belki kalmam'

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Real Madrid'den ayrılabileceğini ima eden Gareth Bale, Galler basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Gareth Bale'in açıklamaları;
"Real Madrid'de belki kalırım, belki kalmam. Menajerimle konuşmalıyım. Gerçek şu ki, daha fazla oynamaya ihtiyacım var.
11'DE OLMAYINCA KIZDIM
"Şampiyonlar Ligi'nde 11'de başlamayınca çok kızdım. Bu maçta oynamam gerektiğini ve o kaliteye sahip olduğumu biliyordum. Büyük hayal kırıklığı yaşadım"
GOLÜM ÇOK ÖZELDİ
"Finalde gol atmak harika bir şeydi. İnanılmaz duygular yaşadım. Öyle bir gol atmayı hep istemiştim. Bunu finalde yapmak çok özeldi"
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İşte Gareth Bale'in açıklamaları;
"Real Madrid'de belki kalırım, belki kalmam. Menajerimle konuşmalıyım. Gerçek şu ki, daha fazla oynamaya ihtiyacım var.
11'DE OLMAYINCA KIZDIM
"Şampiyonlar Ligi'nde 11'de başlamayınca çok kızdım. Bu maçta oynamam gerektiğini ve o kaliteye sahip olduğumu biliyordum. Büyük hayal kırıklığı yaşadım"
GOLÜM ÇOK ÖZELDİ
"Finalde gol atmak harika bir şeydi. İnanılmaz duygular yaşadım. Öyle bir gol atmayı hep istemiştim. Bunu finalde yapmak çok özeldi"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın