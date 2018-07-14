Gareth Bale: 'Belki kalırım, belki kalmam'

Şampiyonlar Ligi finalinin ardındanayrılabileceğini ima eden, Galler basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu."Real Madrid'de belki kalırım, belki kalmam. Menajerimle konuşmalıyım. Gerçek şu ki, daha fazla oynamaya ihtiyacım var."Şampiyonlar Ligi'nde 11'de başlamayınca çok kızdım. Bu maçta oynamam gerektiğini ve o kaliteye sahip olduğumu biliyordum. Büyük hayal kırıklığı yaşadım""Finalde gol atmak harika bir şeydi. İnanılmaz duygular yaşadım. Öyle bir gol atmayı hep istemiştim. Bunu finalde yapmak çok özeldi"