Portekiz Premier Ligi'nin 15. haftasında Portimonense ile Benfica karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portimonense'ye 2-0 mağlup oldu.Portimonense'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada kendi kalesine Ruben Dias ve 38. dakikada yine kendi kalesine Jardel kaydetti. Benfica'da 72. dakikada Jonas kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Benfica ligde 32 puanda kalırken, Portimonense'nin puanı 23 oldu.