SÖRLOTH İSİM VERMEDİ AMA NORVEÇLİLER AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde'ın Belçika temsilcisi Gent'e kiraladığı'ın kapısından döndü.Gent'e sezon sonuna kadar kiralanan Alexander Sörloth için'ın iki teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.Norveç basınında yer alan haberde, Gent'e kiralanan 23 yaşındaki santrafor için Crystal Palace'ınveekiplerinden'nun yaptığı teklifi kabul etmediği belirtildi.Genç golcünün Gent formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçının ardından yapılan röportajda Sörloth,ifadelerini kullandı. Sörloth diğer takımların adını açıklamazken, Norveç basınına göre teklif yapan ve reddedilen takımlar arasında Middlesbrough ve Galatasaray var.Galatasaray, genç oyuncuyla sezon başında da ilgilenmiş ancak İngiliz ekibi Sörloth'u kadroda tutmuştu.