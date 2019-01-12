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Galatasaray'ın golcü teklifini reddettiler

Crystal Palace, Alexander Sörloth'u kiralamak isteyen Galatasaray ve Middlesbrough'nun tekliflerini geri çevirirken, genç oyuncu Gent'in yolunu tuttu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın golcü teklifini reddettiler
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12 Ocak 2019 02:18
Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace'ın Belçika temsilcisi Gent'e kiraladığı Alexander Sörloth, Galatasaray'ın kapısından döndü.

Gent'e sezon sonuna kadar kiralanan Alexander Sörloth için Crystal Palace'ın iki teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Norveç basınında yer alan haberde, Gent'e kiralanan 23 yaşındaki santrafor için Crystal Palace'ın Galatasaray ve Championship ekiplerinden Middlesbrough'nun yaptığı teklifi kabul etmediği belirtildi.

SÖRLOTH İSİM VERMEDİ AMA NORVEÇLİLER AÇIKLADI

Genç golcünün Gent formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçının ardından yapılan röportajda Sörloth, ''Başka teklifler de vardı'' ifadelerini kullandı. Sörloth diğer takımların adını açıklamazken, Norveç basınına göre teklif yapan ve reddedilen takımlar arasında Middlesbrough ve Galatasaray var.

Galatasaray, genç oyuncuyla sezon başında da ilgilenmiş ancak İngiliz ekibi Sörloth'u kadroda tutmuştu.



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