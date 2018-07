Galatasaray'ın genç yıldızına teklif yağıyor!

FATİH TERİM, ÜÇ GENCİ A TAKIMA ÇIKARACAK

Galatasaray'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas, İsviçre kampındaki performansıyla göz doldurdu.Kadroda rotasyona girebilmek adına elinden geleni yapan genç yeteneğin yükselişi; Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin gözünden kaçmadı.Doğan Can için şimdiden birçok transfer teklifi geldiği, Terim'in ise son kararını kamp sonrası vereceği öğrenildi.Fatih Terim'in, çalışmalarından memnun olduğu Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Ahmet Sivri, Abdussamed Karnuçu ve Yunus Akgün ile birlikte sakatlığı yüzünden kampa getirilmeyen Ozan Kabak arasında seçeceği 3 isme uzun lig ve kupa maratonunda şans vermeyi planladığı bildirildi.Yine altyapı çıkışlı olan geçtiğimiz sezonlarda alt liglerde başka takımlara kiralanan İsmail Çipe'nin de 2 veya 3. kaleci olarak kadroda tutulmasının planlandığı bildirildi.