Galatasaray'ın en istikrarlısı Muslera

Süper Lig'in ilk yarısında 16 maçta bin 440 dakika süre alan Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı ekibin en fazla forma giyen oyuncusu oldu.

Kaynak: AA
Galatasaray'ın en istikrarlısı Muslera
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30 Aralık 2019 11:28
Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, kaleci Fernando Muslera oldu.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'da 26 farklı futbolcu süre aldı. Sarı-kırmızılı ekibe 2011'de transfer olan Uruguaylı file bekçisi, 9. sezonunda da formasını kaptırmadı ve takımının en istikrarlı ismi olmayı başardı.

Süper Lig'in ilk yarısındaki 17 maçın 16'sında forma giyen Muslera, toplamda bin 440 dakika sahada kaldı. Muslera'yı 15 müsabakada bin 303 dakika süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao izledi.

Ligde 15 müsabakada bin 290 dakika sahada kalan bir başka Brezilyalı savunmacı Mariano Filho, en çok süre bulan üçüncü futbolcu oldu.

En golcüsü Babel
Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

Ligin ilk yarısında forma giyen 26 futbolcudan 10'u gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı ekibin en skorer ismi Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı.

Babel'i 3'er golle Radamel Falcao ile Younes Belhanda izlerken, Florin Andone, Sofiane Feghouli 2'şer, Adem Büyük, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo ve Taylan Antalyalı ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın 3 golünü ise Antalyaspor'dan Ondrej Celustka, Göztepe'den Lamine Gassama ve Çaykur Rizespor'dan Montassar Talbi kendi kalesine gönderdi.

En hırçını Marcao
Sezonun ilk yarısında en hırçın Galatasaraylı futbolcu olarak Marcao dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı oyuncular, ligde geride kalan 17 maçta toplam 3 kırmızı, 42 sarı kart gördü.

İlk yarıda 1 kez kırmızı, 7 kez de sarı kartla cezalandırılan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, en hırçın futbolcu oldu. Marcao'yu 1 kırmızı, 1 sarı kartla Jean Michael Seri, 1 kırmızı kartla da Emre Mor takip etti.

İlk yarı performansı
Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:

Galatasaray'da futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:

 Futbolcu  Maç sayısı   İlk 11   Süre (Dk.)   Gol   Sarı kart  Kırmızı kart 
 Fernando Muslera  16  16  1440  -  1  -
 Marcao  15  15  1303  -  7  1
 Mariano Filho  15  14  1290  -  5  -
  Ryan Babel   15  13  1244    5    5 
 Yuto Nagatomo  15  14  1202  1  -  -
 Ömer Bayram  13  11  1040  1  5  -
 Younes Belhanda  12  11  942  3  3  -
  Sofiane Feghouli   12   12  928  2  1  -
 Steven Nzonzi  10  10  900  -  1  -
 Christian Luyindama  10  10  885  -  1  -
 Ryan Donk  11  8  781  -  1  -
 Mario Lemina  11  10  774  -  3  -
  Jean Michael Seri     10  561    1   1 
 Adem Büyük  14  5  556  1  3  -
 Florin Andone  6  6  451  2  1  -
 Radamel Falcao   7 440    3 
 Emre Mor  10  3  366  -  -  1
 Ahmet Çalık  4  3  288  -  -  -
 Emre Taşdemir  6  3  264  -  -  -
 Selçuk İnan  5  3  258  -  -  -
 Şener Özbayraklı  3  3  234  -  1  -
 Jimmy Durmaz  7  1  184  -  2  -
 Taylan Antalyalı  5  1  130  1  -  -
 Okan Kocuk   1  1  90  -  -  -
 Yunus Akgün  1  -  7  -  1  -
 Martin Linnes  1  -  6  -  -  -
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