Galatasaray'dan Kamil Jozwiak için transfer teklifi

Galatasaray'ın Polonya Ligi takımlarından Lech Poznan'da forma giyen Kamil Jozwiak için transfer teklifi yaptığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; lechpoznan.pl
Galatasaray'dan Kamil Jozwiak için transfer teklifi
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09 Ağustos 2020 16:04
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Henry Onyekuru'nun yerini doldurmak için birçok ismi gündemine alırken, Polonya'dan flaş bir iddia geldi.

"G.SARAY 2 MİLYON € TEKLİF ETTİ"

Polonya basını, Galatasaray'ın Lech Poznan'ın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için 2 milyon euroluk resmi teklif yaptığını duyurdu.

"3-3,5 MİLYON €'YA ANLAŞABİLİRLER"

Polonya basını, 2019 yılının Kasım ayında ilk kez Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyen Kamil Jozwiak için Galatasaray'ın teklifinin düşük olduğunu vurguladı.

Lech Poznan'ın 3 milyon euro ile 3,5 milyon euro arasında bir rakama 'Evet' diyebileceği belirtildi.

Öte yandan Galatarasaylı yöneticilerin, Leczh Poznan ile önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşeceği açıklandı.

Geride kalan sezon Lech Poznan'da toplam 39 resmi maça çıkan Kamil Jozwiak, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

 



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