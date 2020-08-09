"G.SARAY 2 MİLYON € TEKLİF ETTİ"

"3-3,5 MİLYON €'YA ANLAŞABİLİRLER"

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Henry Onyekuru'nun yerini doldurmak için birçok ismi gündemine alırken, Polonya'dan flaş bir iddia geldi.Polonya basını, Galatasaray'ın Lech Poznan'ın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusuiçinyaptığını duyurdu.Polonya basını, 2019 yılının Kasım ayında ilk kez Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyen Kamil Jozwiak için Galatasaray'ın teklifinin düşük olduğunu vurguladı.Öte yandan Galatarasaylı yöneticilerin, Leczh Poznan ile önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşeceği açıklandı.Geride kalan sezon Lech Poznan'da toplam 39 resmi maça çıkan Kamil Jozwiak, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.