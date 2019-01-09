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Galatasaray'dan ilk transfer geldi; Marcao...

Galatasaray, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten 22 yaşındaki sol ayaklı Brezilyalı stoper Marcao'nun transferini bitirdi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan ilk transfer geldi; Marcao...
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09 Ocak 2019 19:48
Marcao için transfer açıklaması! Galatasaray,  Brezilyalı futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın (Marcao) transferi için Portekiz kulübü Chaves'le anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Portekiz Süper Ligi'nde Chaves forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon 16 lig maçında forma giyip 2 gol attı.

MARCAO NE ZAMAN GELİYOR?

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, 14 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.


MARCAO KİMDİR?

İKİ KEZ KİRALIK GİTTİ

Futbola Brezilya'nın Guaratingueta takımında başlayan Marcao, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı. 2017'nin Ocak ayında Atletico Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı. 2017-18 sezonunda Rio Ave'de 23 maça çıktı. Marcao, geçtiğimiz yaz Chaves ile anlaştı. Genç stoperin sözleşmesi 2022'de bitiyor.

Öte yandan bu sezon Portekiz Primeira Ligi'nde en fazla ikili mücadele kazanan savunma oyuncusu Chaves forması giyen Marcao (125) oldu




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