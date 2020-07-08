Galatasaray'dan Fatih Terim'e özel 46. yıl videosu

Galatasaray, sosyal medya hesabından 46. imza yılı anısına özel bir video paylaştı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'dan Fatih Terim'e özel 46. yıl videosu
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08 Temmuz 2020 11:21
Galatasaray, Fatih Terim'in 46 yıl önce sarı kırmızılı kulübe attığı imzaya özel bir video hazırladı.

Video sırasında Fatih Terim'in, "Ben imzayı 1974'te attım. Üstünde ne vardı, bakmadım. Ben Galatasaray'a bağlıyım, ben Galatasaray'ı yaşıyorum, Galatasaray'la yaşıyorum. Bir tek gerçek vardır; aslolan Galatasaray'dır!" sözleri yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Fatih Terim için hazırladığı 46. yıl özel videosu:



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