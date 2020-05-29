Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer oldu

Barcelona, Galatasaray'ın 21 yaşındaki oyuncusu İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer oldu
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29 Mayıs 2020 21:52
Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray'da oynayan 21 yaşındaki 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.

Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalayan genç basketbolcu, 4 sezonluk Galatasaray kariyerini de noktalamış oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı formasını da giyen İnci Güçlü, 2017-2018 sezonunda Galatasaray ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.



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